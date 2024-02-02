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15:48, 2 февраля 2024Ценности

Раскрыт действенный способ отрастить волосы

Фото: Katarina Miloševic / Unsplash

Блогерша Белаллюр с никнеймом belallure раскрыла действенный способ отрастить волосы. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала свои темные волосы до талии. По ее словам, такую длину она смогла отрастить в домашних условиях с помощью самодельного средства.

Так, юзерша посоветовала вскипятить воду и промыть ею ветки розмарина. Затем она призвала налить в емкость полстакана масла авокадо, добавив в него розмарин с небольшим количеством воды. При этом девушка уточнила, что уходовое средство необходимо готовить на водяной бане.

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Кроме того, она порекомендовала также добавить гвоздику, позволяющую стимулировать приток крови к коже головы. Как утверждает блогерша, полученный продукт необходимо проварить 20-30 минут и процедить.

«Перелейте в герметичную банку. Вот мой очень востребованный рецепт масла для волос. Я применяю его два-три раза в неделю и храню средство в темном месте при комнатной температуре не дольше 30 дней. Такая смесь подойдет для любого типа и цвета волос», — заключила она.

Ранее Виктория Боня показала внешность без наращенных волос. 44-летняя знаменитость предстала в отельном номере в укороченном черном топе и бежевых спортивных брюках.

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      Екатерина Ештокина
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