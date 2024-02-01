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14:25, 1 февраля 2024Ценности

Виктория Боня показала внешность без наращенных волос

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала внешность без наращенных волос. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 44-летняя знаменитость предстала в отельном номере в укороченном черном топе и бежевых спортивных брюках, демонстрируя оголенный живот. При этом звезда также показала короткую стрижку. «Я сняла волосы. Вернулась к своей стрижке наконец-то, я так устала от наращенных», — заявила она.

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Свой образ инфлюэнсерша дополнила кулоном на тонкой цепочке серебряного цвета. «Будете любить меня такой?» — подписала она публикацию.

В январе Боня показала лицо без макияжа после жалоб на пластику. Знаменитость снялась в автомобиле в Майами-Бич, США, позируя в белой футболке и серой повязке на голове.

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      Екатерина Ештокина
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