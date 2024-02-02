Республиканцы не нашли альтернатив Трампу на выборах

Экс-президента Трампа в США признали безальтернативным кандидатом-республиканцем

В США представители Республиканской партии признали бывшего главу государства Дональда Трампа безальтернативным кандидатом-республиканцем на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает NBC News.

«Правила можно изменить, но это, наверное, было бы несправедливо, и я не думаю, что это произойдет. Только если из-за угла не появится цементовоз и не уничтожит кандидата [в президенты США Трампа]», — заявил Мортон Блэквелл, член Национального комитета Республиканской партии. Он добавил, что даже судебный процесс не сможет помешать Трампу в президентской гонке.

«Практически невозможно свергнуть Трампа с поста кандидата [от республиканцев]», — так прокомментировал ситуацию Кен Куччинелли, до недавнего времени работавший с бывшим соперником экс-президента Роном Десантисом.

Ранее главная соперница Трампа из Республиканской партии Ники Хейли заявила, что не собирается покидать президентскую гонку и намерена бороться «до закрытия последнего участка».