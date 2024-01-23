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19:42, 23 января 2024Мир

Главная соперница Трампа высказалась об участии в президентской гонке в США

Никки Хейли заявила, что продолжит борьбу с Трампом в президентской гонке в США

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Стало известно о решении бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли продолжить участвовать в предвыборной гонке с экс-президентом Дональдом Трампом даже в случае неудовлетворительных результатов на праймериз. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что Хейли «откажется от участия в гонке вслед за остальными».

В ответ Хейли выразила намерение бороться за свое президентство «до закрытия последнего участка» и добавила, что не будет поступать так, как советует ей бывший президент.

Ранее отказ от участия в предвыборной гонке еще одного конкурента Дональда Трампа Рона Десантиза объяснили низкими шансами на победу.

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      Лина Пивоварова
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