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14:01, 22 января 2024Мир

Отказ конкурента Трампа участвовать в выборах США объяснили

Американист Дудаков: Десантис отказался идти на выборы США из-за низких шансов
СюжетПрезидентские выборы в США
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Randall Hill / Reuters

Кандидат в президенты США Рон Десантис отказался участвовать в предвыборной гонке из-за низких шансов победить, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему главный конкурент экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться от республиканцев прекратил кампанию.

«Решение Десантиса связано с тем, что он очень слабо выступил в Айове, на которую делал ставку, потратил десятки миллионов долларов, занял только второе место, получил не очень сильный результат — только 21 процент. И в других штатах на праймериз у него тоже особых шансов не было — в Нью-Гэмпшире он получил бы 5-7 процентов, в Южной Каролине в районе 10-15 процентов, то есть никакого реального пути к победе у Десантиса не было. Он провел довольно слабую кампанию, идеологически во многом копировал Трампа, но это оказалась проигрышная для него история. Слабо выступал на дебатах и на самом деле никак не проявил себя», — сказал он.

На эти праймериз он шел в образе такого варианта Трампа по взглядам, но только помоложе и без скандалов. Но избиратели предпочли оригинальную версию Трампа Рону Десантису. Кампания была провальная, шансов на победу не было, реального пути к победе он не видел, так что решил заранее выйти из гонки

Малек Дудаковполитолог-американист

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил, что прекращает участие в гонке за участие в президентских выборах в США в 2024 году. Он отметил, что шансов на победу мало, поэтому он не может призывать голосовать за него американцев. Политик добавил, что поддержит однопартийца Дональда Трампа, несмотря на разногласия с ним.

В свою очередь, Трамп поблагодарил Десантиса за поддержку. «Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена — худшего и самого коррумпированного президента в истории нашей страны», — сказал он.

Теперь у Трампа осталась только одна соперница — бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Она уже заявила, что не собирается отказываться от продолжения гонки и намерена победить на выборах президента США.

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      Варвара Кошечкина
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