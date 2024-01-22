Единственный конкурент Трампа высказалась о продолжении гонки

Хейли не собирается отказываться от гонки против Трампа и намерена победить

Единственный конкурент экс-президента Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии — бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли — заявила в интервью CNN, что не собирается отказываться от продолжения гонки и намерена победить на выборах президента.

Опубликованный в воскресенье, 21 января, опрос сулит Хейли отставание от Трампа на 11 процентных пунктов на праймериз в Нью-Гемпшире. Однако она не собирается сниматься с гонки против экс-лидера страны, как минимум пока через месяц не пройдут внутрипартийные республиканские выборы в Южной Каролине.

«У нас есть Нью-Гемпшир, Южная Каролина, супервторник. Мы продолжим идти вперед, сражаться и победим. Я привыкла к тому, что люди недооценивают меня», — сказала Хейли.

Ранее губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил о прекращении участия в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США. Он отметил, что поддержит однопартийца Дональда Трампа, хотя и признал разногласия с ним.

16 января американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами вышел из предвыборной гонки после праймериз в штате Айова и поддержал Дональда Трампа.

