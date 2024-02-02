Россиян предупредили о перспективе займов у бандитов

Финансист Кабаков: в случае запрета МФО люди могут начать занимать у бандитов

В случае запрета в России деятельности микрофинансовых организаций (МФО), за который выступает значительное количество граждан, люди начнут занимать подпольно, в том числе обращаясь к преступникам, поэтому отказаться от работы таких структур пока не получится, считает директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. О перспективе распространения нелегального кредитования он рассказал журналистам радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, микрофинансирование позволяет кредитоваться в цивилизованном формате, в том числе в случаях, когда это не получается сделать в банках, которым, например, невыгодно выдавать займы на короткий срок либо до зарплаты.

«Если запретить микрофинансовые организации, мы получим некую социальную проблему с возможностью привлечения средств, микрозаймов. Это усугубит проблему, когда население будет перекредитовываться у бандитов, подпольно и так далее», — предупредил Кабаков, отметивший, что, несмотря на негативное отношение к МФО, их услугами активно пользуются.

Так эксперт прокомментировал данные опроса, проведенного SuperJob.ru. По его итогам выяснилось, что 70 процентов респондентов высказались за запрет в стране деятельности микрофинансовых организаций.

Ранее стало известно, что в 2023 году суммарный объем микрозаймов россиян вырос на 18,2 процента, достигнув уровня в 348,1 миллиарда рублей. С января по сентябрь прошлого года количество клиентов МФО увеличилось на 2,7 миллиона.