DSM Group: в 2023-м россияне потратили на покупку мелатонина рекордные ₽3,3 млрд

В 2023 году россияне потратили на покупку препаратов с мелатонином 3,3 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на исследование DSM Group сообщает газета «Ведомости».

За 12 месяцев продажи лекарств с так называемым гормоном сна выросли на 10,3 процента год к году и достигли рекордного объема за последние пять лет. В упаковках продажи выросли на 9,5 процента, до 6,7 миллиона штук.

Россияне бросились скупать один вид лекарств из-за его доступности — препараты с меланином не являются рецептурными, в отличие от многих снотворных. Отпуск феназепама в последние пять лет ужесточили, пояснила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Еще одной причиной популярности лекарств с мелатонином стал тренд на здоровый образ жизни. По словам врача-невролога группы компаний BestDoctor Валерии Поляковой, граждане стали чаще обращаться к врачу из-за проблем со сном, а специалисты часто назначают препараты с мелатонином, так как у него нет серьезных побочных реакций.

Ранее стало известно, что за 2023 год ассортимент лекарств дешевле 100 рублей в России снизился почти на четверть (24 процента). Число таких препаратов сократилось почти на 1,1 тысячи наименований (с 5,7 тысячи против 4,6 тысячи позиций). Как отметили аналитики, ассортимент дешевых лекарств снижается с 2020 года — на тот момент в аптеках были доступны 8,8 тысячи наименований. По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, рынок оказался перенасыщен товарным предложением, часть ассортимента компаниям приходится снимать с производства. Потребители переходят на более современные и, соответственно, дорогие препараты.