Сербский футбольный тренер признался в любви к России

Бывший тренер «Локомотива» серб Марко Николич признался в любви к России

Бывший тренер футбольного «Локомотива» Марко Николич признался в любви к России. Его слова приводит Sport24.

«Люблю Россию и русский футбол. Это было круто — три команды в Лиге чемпионов, сильный чемпионат. У меня остались друзья в России», — поделился сербский специалист. Николич также рассказал, что лучшие воспоминания у него остались от дерби с ЦСКА, где в шести матчах шесть побед одержал «Локомотив».

Николич возглавлял московский клуб с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Под его руководством железнодорожники выиграли Кубок России и стали бронзовыми призерами чемпионата страны в сезоне-2020/2021.

Ранее бразильский защитник «Локомотива» Лукас Фассон назвал минусы жизни в России. Футболист рассказал, что ему не нравятся пробки и холод зимой.