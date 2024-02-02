Стало известно о маневрах секретного китайского космоплана

SpaceNews: секретный китайский космоплан поднялся на орбите

Запущенный в третий раз — 14 декабря на ракете Long March 2F с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби — секретный китайский многоразовый космоплан выполнил маневры на околоземной орбите. Об этом стало известно SpaceNews.

Издание напоминает, что изначально космический корабль вышел на орбиту высотой 333 на 348 километров. Ссылаясь на данные Космических сил США, издание пишет, что около 20 января космоплан выполнил маневры, позволившие ему выйти на орбиту с апогеем 597 километров.

Неделю спустя корабль оказался на орбите 602 на 609 километров. Примерно такая же орбита была у космоплана в ходе его второй миссии, когда материнский космический корабль выпустил несколько дочерних аппаратов. SpaceNews замечает, что пока от китайского космоплана не зафиксировано отделение спутников.

В сентябре 2020 года издание, ссылаясь на китайскую корпорацию China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), сообщило, что Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования».