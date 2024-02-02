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18:24, 2 февраля 2024Ценности

Стилистка раскрыла россиянкам способы носить популярные полупрозрачные платья

Стилистка Ольга Майорова посоветовала носить полупрозрачные платья с бомбером

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка Ольга Майорова раскрыла россиянкам способы носить популярные в 2024 году полупрозрачные платья. Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

По словам специалистки, актуальный тренд на вещи из прозрачных тканей можно внедрить в ежедневный гардероб. Она посоветовала надеть упомянутое изделие, разбавив его бомбером удлиненным блейзером, пуловером, кардиганом, или длинной рубашкой, которые смогут прикрыть зону ягодиц. Кроме того, эксперт рекомендовала надеть колготки.

Собеседница издания также предложила примерить поверх платья- с велосипедки или легинсы. Майорова пояснила, что такой образ подчеркнет фигуру. Кроме того, она обратила внимание на платье с прозрачной нижней частью, но закрытое в верхней части юбки.

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«Внедряя этот тренд в свой гардероб, важно учитывать несколько факторов. Есть ли у вас с чем носить такое платье? Или для того, чтобы внедрить эту вещь, вам нужно докупать еще несколько вещей?» — подытожила она, отметив неуместность таких нарядов в офисе или на формальном мероприятии.

Ранее россиянкам назвали самые модные джинсы 2024 года. Стилист и дизайнер Юлия Логвинова рассказала, что в нынешнем году популярными станут брюки из денима в сером цвете.

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      Екатерина Ештокина
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