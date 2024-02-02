Стилист назвала россиянкам самые модные джинсы 2024 года

Стилист Юлия Логвинова назвала серые джинсы самыми модными в 2024 году

Стилист и дизайнер Юлия Логвинова назвала россиянкам самые модные джинсы 2024 года. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва».

Собеседница издания рассказала, что в нынешнем году популярными станут брюки из денима в сером цвете. По ее словам, данный оттенок смотрится дорого и благородно, а также сочетается со всеми цветами.

Максимально круто их можно сочетать с бежевыми, коричневыми, зелеными, желтыми, оранжевыми, красными цветами. Но не менее эффектные и стильные образы будут с белым и черным. Очень красивое, нежное, романтичное сочетание — серый с розовым Юлия Логвинова стилистка

При этом специалистка посоветовала выбирать модели джинсов классической длины с высокой или средней посадкой. Логвинова также уточнила, что силуэт изделия может быть прямым, широким или клеш. «Избегайте заниженной талии и укороченных штанин, это визуально скрадывает длину ног, а значит, вы будете казаться приземистее», — продолжила она.

Среди прочего, стилистка порекомендовала носить упомянутый предмет гардероба с жакетом или пиджаком, топом, клетчатой фланелевой рубашкой или пушистым свитером оверсайз.

«Что касается обуви, для серых джинсов практически нет противопоказаний. Все зависит от того, куда вы идете и какой образ хотите создать. Классические лодочки на шпильке, кроссовки, мокасины, сапоги, челси, грубые ботинки, открытые летние босоножки — выбирайте то, что хочется именно вам», — заключила Логвинова.

Ранее в феврале стилистка назвала россиянкам пять визуально старящих вещей. По ее словам, зрительно прибавить возраст может приталенная шуба или пуховик по фигуре.