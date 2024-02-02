Путин рассказал об обновлении стратегических ядерных сил России

Путин: стратегические ядерные силы России обновлены на 95 процентов

Стратегические ядерные силы России обновлены на 95 процентов, их морская составляющая — почти на 100 процентов. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время форума «Все для победы», пишет РИА Новости.

«Сегодня у нас практически полностью, на 95 процентов, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая — почти на 100 процентов», — отметил он.

Также Владимир Путин заверил, что Россия добьется высоких результатов в вопросе оснащения армии и флота всеми видами обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.

Ранее президент заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности страны и глобальной стабильности. По его словам, уже половина частей Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими ракетными комплексами «Ярс».

Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что военно-строительный комплекс России в 2023 году сконцентрировался на создании сил ядерного сдерживания.