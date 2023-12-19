Путин: необходимо дальше поддерживать готовность ядерной триады

Президент России Владимир Путин призвал поддерживать готовность ядерной триады. Об этом он заявил во время расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает баланс сил, стратегический баланс сил в мире», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности страны и глобальной стабильности. По его словам, уже половина частей Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими ракетными комплексами «Ярс». Кроме того, проводится их перевооружение на ракетные системы «Авангард».

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, ядерный щит России является главным гарантом суверенитета страны. Он также подчеркнул, что ядерная триада России будет развиваться и дальше.