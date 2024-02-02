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18:41, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Участница шоу на ТНТ рассказала о невыносимо тяжелом испытании

Паршута назвала невыносимо тяжелым испытание с бочками в «Выжить в Самарканде»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица, участница реалити-шоу «Выжить в Самарканде» на ТНТ Юлия Паршута назвала невыносимо тяжелым испытание в проекте, в ходе которого ей пришлось передвигать бочки. О состязании она рассказала журналу Hello!

«Это было действительно невыносимо тяжело: на сильном ветру пересохло в горле, я уже просто в один момент выругалась как сапожник, потому что не знала, где найти силы, а была только в середине своего пути», — поделилась она впечатлениями от испытания.

По словам поп-исполнительницы, задание с бочками оказалось для нее знаковым. Как подчеркнула Паршута, ее приятно удивил тот факт, что она в итоге справилась с испытанием.

Ранее впечатлениями от участия в «Выжить в Самарканде» поделился популярный российский певец Митя Фомин. Он заявил, что на съемках было скудное питание.

Реалити-шоу «Выжить в Самарканде» выходит на ТНТ с января. В нем участвуют как звезды шоу-бизнеса, так и обычные россияне. Герои проекта, поделенные на народную и звездную команды, состязаются за право жить в дорогом отеле с благами цивилизации. Проигравшие отправляются в горный лагерь с минимумом бытовых условий. Главный приз на проекте — десять миллионов рублей.

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      Маргарита Щигарева
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