Ударивший ножом мужчину на улице в Москве попал на видео

Полиция задержала рецидивиста, ударившего ножом мужчину на улице в Москве

Московские полицейские задержали подозреваемого, ударившего ножом мужчину на улице у Ярославского вокзала. Конфликт попал в объектив камеры видеонаблюдения. Видео предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России.

На кадрах видно, как молодой человек во время конфликта наносит удар ножом оппоненту и покидает место преступления. На допросе в полиции задержанный признается в содеянном. По его словам, вечером 21 января он гулял в девушкой, когда им повстречался мужчина и стал их материть. В ответ задержанный ударил его ножом в левый бок.

По данным правоохранителей, злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый житель Вологодской области 1996 года рождения. Пострадавшего с ножевым ранением доставили в городскую клиническую больницу, где экстренно прооперировали.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Тыве 19-летний местный житель напал с ножом на 14-летнего подростка и 19-летнего юношу.

