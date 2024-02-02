Еще в одной стране НАТО призвали задуматься об угрозе войны с России

Начальник Генштаба Румынии Влад: страна не готова к возможной войне с Россией

Румыния в настоящее время не готова к перспективе войны с Россией, ей необходимо воспринимать эту угрозу серьезно. Задуматься об этом призвал начальник Генштаба Румынии генерал Георгицэ Влад, сообщает Newsweek.

По его словам, необходимо сначала подготовить румынское население в военном плане и найти необходимые инструменты, чтобы иметь подготовленное и устойчивое общество. «У нас стареющий оперативный резерв, у нас нет внятных программ подготовки населения. Нашу молодежь не воспитывают со школьной скамьи в патриотическом духе, как учили наших сверстников», — отметил он.

Румынский генерал также призвал страны НАТО рассмотреть возможность начала добровольной военной службы, а также призвал союзников по альянсу наращивать свои запасы оружия.

Ранее начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине и вмешательству в него НАТО надо убедить британцев вступать в армию. По его словам, необходимо изменить мышление британских граждан, чтобы они были готовы защитить страну.

Министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен также указал на то, что стран должна увеличить расходы на оборону и готовиться к войне с Россией. Он сообщил, что Норвегии придется значительно инвестировать в оборону в течение ближайших трех лет, пока есть окно возможностей.