В России допустили факт прослушки Зеленского и Залужного

Захарова заявила, что США могут прослушивать Зеленского и Залужного

США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного. Такой факт допустила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Комментируя появившуюся в американских СМИ новость о разговоре между украинским лидером и военачальником, дипломат указала, что источником информации может быть ограниченный круг осведомленных лиц. По ее словам, возможны три варианта: при первом информацию в США передают свидетели разговора, при втором — сами участники. Третий вариант заключается в том, что американские спецслужбы прослушивают украинских политиков.

17 декабря сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила прослушку в кабинете Залужного. Позднее в спецслужбе заявили, что это был муляж, а спецаппаратура в кабинете главкома блокирует все записывающие и видеоустройства.