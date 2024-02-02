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09:02, 2 февраля 2024Бывший СССР

В России допустили факт прослушки Зеленского и Залужного

Захарова заявила, что США могут прослушивать Зеленского и Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного. Такой факт допустила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Комментируя появившуюся в американских СМИ новость о разговоре между украинским лидером и военачальником, дипломат указала, что источником информации может быть ограниченный круг осведомленных лиц. По ее словам, возможны три варианта: при первом информацию в США передают свидетели разговора, при втором — сами участники. Третий вариант заключается в том, что американские спецслужбы прослушивают украинских политиков.

17 декабря сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила прослушку в кабинете Залужного. Позднее в спецслужбе заявили, что это был муляж, а спецаппаратура в кабинете главкома блокирует все записывающие и видеоустройства.

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      Марина Совина
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