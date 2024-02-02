В США оценили последствия увольнения Залужного для ВСУ

Bloomberg: увольнение Залужного будет иметь серьезные последствия для ВСУ

Возможное решение об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте. Об этом сообщает Bloomberg.

«Однако [президенту Украины Влдаимиру] Зеленскому следует хорошенько подумать о потенциальных издержках замены командира, которого так уважают его войска, потому что только у Москвы есть повод для радости», — пишет автор статьи.

В материале говорится, что увольнение Залужного нанесет ущерб и без того пошатнувшемуся моральному духу на фронте. По словам автора, соперники Зелинского могут оказаться правы, когда обвиняют его в том, что он желает ухода главкома ВСУ из политической ревности.

Украинский лидер ошибается, думая, что сможет оживить оборону страны и «веру союзников, освежив высшее военное командование», считает автор.

Ранее главред издания «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что главкома ВСУ отстранят от должности в ближайшее время. Этот вопрос, по его словам, будет рассмотрен на заседании ставки при Зеленском.

Также стало известно, что Залужный написал статью для CNN, в которой указал на проблемы Украины с мобилизацией и производством оружия, а также раскрыл цели Киева на 2024 год.