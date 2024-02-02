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22:41, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

В США оценили последствия увольнения Залужного для ВСУ

Bloomberg: увольнение Залужного будет иметь серьезные последствия для ВСУ
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Возможное решение об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте. Об этом сообщает Bloomberg.

«Однако [президенту Украины Влдаимиру] Зеленскому следует хорошенько подумать о потенциальных издержках замены командира, которого так уважают его войска, потому что только у Москвы есть повод для радости», — пишет автор статьи.

В материале говорится, что увольнение Залужного нанесет ущерб и без того пошатнувшемуся моральному духу на фронте. По словам автора, соперники Зелинского могут оказаться правы, когда обвиняют его в том, что он желает ухода главкома ВСУ из политической ревности.

Украинский лидер ошибается, думая, что сможет оживить оборону страны и «веру союзников, освежив высшее военное командование», считает автор.

Ранее главред издания «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что главкома ВСУ отстранят от должности в ближайшее время. Этот вопрос, по его словам, будет рассмотрен на заседании ставки при Зеленском.

Также стало известно, что Залужный написал статью для CNN, в которой указал на проблемы Украины с мобилизацией и производством оружия, а также раскрыл цели Киева на 2024 год.

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      Марина Совина
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