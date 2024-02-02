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18:17, 2 февраля 2024Бывший СССР

Влияние неудачного контрнаступления ВСУ на солдат оценили

Полковник Матвийчук: провал контрнаступления негативно влияет на ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне негативно влияет на состояние военнослужащих: многие, особенно те, кто был мобилизован принудительно, утратили веру в победу и успешное продолжение конфликта. Так последствия в разговоре с «Лентой.ру» описал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы наблюдаем большую непонятную игру между президентом Украины Владимиром Зеленским и командованием ВСУ, генералами. Все перекладывают неудачи друг на друга. Это приведет либо к смене руководства ВСУ, либо к смене руководства страны», — считает военный.

Полковник также указал на большое число украинских солдат, особенно среди тех, кто был мобилизован против воли, кто уже не верит в победу и не видит смысла в продолжении конфликта.

«Есть, конечно, и отмороженные на всю голову, которые ратуют за продолжение войны и надеются на оружие, которое поставляет Запад. Надеются и на участие в конфликте НАТО. Я тоже допускаю такую возможность, но только в западной части Украины. Может, на окончательных этапах конфликта страны захотят решить свои территориальные проблемы», — добавил Матвийчук.

Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что после неудачного контрнаступления остался «негативный осадок». Он также признал, что Украина совершила некоторые тактические ошибки. По его словам, об этом говорит и военное, и политическое руководство страны.

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