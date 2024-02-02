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16:21, 2 февраля 2024Ценности

Внешность звезды сериала «Кухня» обругали за чрезмерную худобу

Фото: Ольга Афиногенова / @podkaminskaya_official

Внешность российской актрисы театра и кино Елены Подкаминской обругали за чрезмерную худобу. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость разместила серию снимков из поезда, на которых она предстала в прыжке в черных кожаных велосипедках и белой толстовке. Помимо этого, звезда надела длинные носки и массивные кроссовки. Кроме того, она сделала укладку и мейкап в нейтральных тонах.

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Пользователи сети оценили внешний вид артистки в комментариях под постом. «Зачем так худеть. Красивая фигура была, когда в "Кухне" снималась. Сейчас прям чересчур», «Потеряла себя из-за худобы. Тело подростка, а голова взрослой женщины», «Красивая, но очень худая. Первые два фото пугают», «Какая вкусная была в "Кухне", хочется откормить», «Странно иметь в таком возрасте фигуру как у подростка в 13 лет», — высказались они.

В январе внешность Дженнифер Лопес на модном показе Schiaparelli смутила фанатов. Читатели издания раскритиковали внешность артистки на фото, где она запечатлена без золотых очков с металлическими «бровями».

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      Екатерина Ештокина
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