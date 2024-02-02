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14:23, 2 февраля 2024Забота о себе

Врач назвал мужчинам способ самодиагностики рака

Онколог Басанов: на начальной стадии рак яичка может протекать бессимптомно

Фото: Lena Polishko / Unsplash

Рак яичка на начальной стадии может протекать бессимптомно, однако существуют способы самодиагностики этого заболевания, рассказал заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» Руслан Басанов. Один из них онколог назвал мужчинам в комментарии для «Ленты.ру».

По словам врача, мужчинам необходимо регулярно проходить осмотры у уролога, а также проводить самообследование, чтобы вовремя выявить редкое, но агрессивное заболевание — рак яичка. Во время самодиагностики необходимо аккуратно пальпировать мошонку, объяснил Басанов.

Во время подобных действий мужчина может нащупать бугристую опухоль с плотностью хряща. Во время развития болезни мужчина может заметить, что мошонка стала больше и в ней появилась тяжесть

Особенно актуальны регулярные визиты к врачу и самоосмотры для тех, кто находится в зоне риска развития заболевания, предупредил собеседник «Ленты.ру». К ним врач отнес мужчин с повышенным уровнем женских гормонов эстрогенов, а также тех, у кого есть врожденное неопущение яичка (крипторхизм) или его недоразвитость.

Также в зоне риска — бесплодные мужчины и те, у кого есть ближайшие родственники (например, отец) с тем же заболеванием

Руслан Басановонколог
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Специалист отметил, что при лечении рака яичка пациент всегда переносит его удаление, операцию делают на начальной стадии заболевания. На более поздних добавляют химиотерапию, разъяснил онколог.

В заключение онколог Басанов предупредил, что при сохранении одного яичка и отсутствии химиотерапии мужчина может иметь детей. «В других случаях целесообразно рассмотреть криоконсервацию семени для последующего использования при ЭКО», — подытожил эксперт.

Ранее врач Руслан Басанов предупредил о вреде распространенной среди молодежи привычки. Курильщики все чаще переходят с обычных сигарет на электронные, полагая, что таким образом они уменьшают вред от курения, однако они ошибаются.

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      Вера Владзиевская
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