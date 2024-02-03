Байден пообещал продолжить ответные действия США на Ближнем Востоке

Байден: США продолжат ответные действия на атаку американской базы в Иордании

Ответные действия США на атаку на базу в Иордании продолжатся, Вашингтон не оставит подобные акты без реакции, пообещал американский президент Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем», — заявил президент США.

При этом Байден подчеркнул, что «США не ищут конфликта на Ближнем Востоке», но желающие навредить стране должны знать, что на подобные действия последует реакция.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании