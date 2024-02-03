Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:44, 3 февраля 2024Ценности

Блогерша на год отказалась от умывания лица и поделилась опытом

Фото: Unsplash

Блогерша Кэндис Рэй с никнеймом @thrivewithcandice отказалась от умывания лица на срок больше года и поделилась опытом. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, вместо традиционного ухода и удаления загрязнений она решила использовать натуральные продукты. Так, юзерша отметила, что намазывает на лицо говяжий жир и мед.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Грубая красота Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Грубая красотаКак мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
9 февраля 2021

Автор ролика указала, что ранее у нее был комбинированный тип кожи с закупоренными порами и воспалениями. Однако исключение химических средств и применение продукции животного происхождения «исцелило» ее кожный покров, заверила инфлюэнсерша.

Ранее предпринимательница Джоан Колли из Англии отказалась от частого мытья головы и поделилась опытом.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это будет точно территория РФ, а не Украины». В Киеве пообещали отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

      ХАМАС назвало количество подлежащих освобождению палестинских заключенных

      Сельхозпредприятие попало под обстрел ВСУ в российском регионе

      Стилист Рогов назвал россиянам необходимое пальто в гардеробе

      Под обстрел ВСУ в российском регионе попало частное домовладение

      Захарова заявила об исчерпанном потенциале Швейцарии в урегулировании конфликтов

      Посол Украины назвал необходимый размер помощи от ЕС

      Военный эксперт высказался о реакции украинской армии на отставку Залужного

      Южная Корея вызвала посла России из-за заявления МИД о президенте страны

      Песков выразил обеспокоенность визитом Нуланд в Киев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше