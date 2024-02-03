Число раненых в результате удара ВСУ по пекарне в ЛНР возросло

Число раненых в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до восьми

Число раненых в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске выросло до восьми. Об этом сообщила глава Минздрава Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко, передает ТАСС.

По ее словам, на данный момент известно о восьми мирных жителях, получивших ранения. Три человека отправлены в одну из больниц на амбулаторное лечение, еще один находится в реанимации

Об обстреле 3 февраля сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, три человека были доставлены в больницу. Кроме того, около 40 мирных жителей могут оставаться под завалами. Пасечник объяснил, что в выходные в пекарне всегда многолюдно.

На месте работают сотрудники МЧС и Военной комендатуры, с помощью спецтехники они пытаются достать пострадавших.

Ранее Пасечник сообщил, что ЛНР предъявит иск Украине после оценки ущерба от действий украинских войск. «Все эти цифры считаются. И, конечно же, мы будем выставлять этот иск, конечно, мы будем этого требовать», — заявил глава республики.