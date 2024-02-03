Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:24, 3 февраля 2024Бывший СССР

Число раненых в результате удара ВСУ по пекарне в ЛНР возросло

Число раненых в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до восьми
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Число раненых в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске выросло до восьми. Об этом сообщила глава Минздрава Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко, передает ТАСС.

По ее словам, на данный момент известно о восьми мирных жителях, получивших ранения. Три человека отправлены в одну из больниц на амбулаторное лечение, еще один находится в реанимации

Об обстреле 3 февраля сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, три человека были доставлены в больницу. Кроме того, около 40 мирных жителей могут оставаться под завалами. Пасечник объяснил, что в выходные в пекарне всегда многолюдно.

На месте работают сотрудники МЧС и Военной комендатуры, с помощью спецтехники они пытаются достать пострадавших.

Ранее Пасечник сообщил, что ЛНР предъявит иск Украине после оценки ущерба от действий украинских войск. «Все эти цифры считаются. И, конечно же, мы будем выставлять этот иск, конечно, мы будем этого требовать», — заявил глава республики.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России отреагировали на сомнения Польши в способности Киева вернуть Крым

      Россия сообщила МАГАТЭ о минных заграждениях на ЗАЭС

      Мбаппе сделал выбор между ПСЖ и «Реалом»

      Подозреваемого в расправе над российским бойцом ММА задержали

      В России отреагировали на новый план Запада по конфискации активов Москвы

      Семь человек погибли в результате удара ВСУ по пекарне в ЛНР

      В Венгрии назвали несерьезными попытки ЕС ввести новые санкции против России

      Появились кадры с места обстрела пекарни в Лисичанске

      Главы МИД ЕС не приняли решений по военной помощи Украине

      В секторе Газа произошел сильный взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше