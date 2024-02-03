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16:02, 3 февраля 2024Россия

Экс-командующий Южным военным округом избран главой ДОСААФ России

Экс-командующий Южным военным округом Дворников избран главой ДОСААФ России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Экс-командующий Южным военным округом Александр Дворников избран председателем ДОСААФ России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Уточняется, что в связи с прекращением полномочий Александра Колмакова председателем избран Дворников.

Кроме того, на VI внеочередном съезде общероссийской общественно-государственной организации, который состоялся 30 января, были определены стратегические цели развития оборонного общества.

Отмечается, что все решения делегаты приняли единогласно.

В 2016 году Дворников был назначен командующим войсками Южного военного округа. В январе 2023 стало известно о смене командующего на генерала Сергея Кузовлева, который с 13 декабря 2022 года командовал Западным военным округом.

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      Алина Гончарова
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