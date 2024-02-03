Финляндия заявила о невозможности открыть пропускные пункты на границе с Россией

Премьер Орпо: Финляндия не может открыть пропускные пункты на границе с Россией

Финляндия не может открыть пропускные пункты на границе с Россией. О невозможности отменить соответствующее решение заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает Yle.

«Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Понятно, что мы не можем отменить закрытие границы», — сказал политик.

По словам Орпо, сейчас необходимо подготовить средства для борьбы с незаконным пересечением границы, несмотря на ее закрытие.

Ранее Пограничная служба Финляндии задержала 18 нарушителей на закрытой границе с Россией. Отмечается, что группа нарушителей состояла из мужчин, женщин и детей, являющихся выходцами из стран Ближнего Востока. Задержанные запросили убежище в Финляндии.