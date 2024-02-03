Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:46, 3 февраля 2024Путешествия

Финляндия заявила о невозможности открыть пропускные пункты на границе с Россией

Премьер Орпо: Финляндия не может открыть пропускные пункты на границе с Россией

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Финляндия не может открыть пропускные пункты на границе с Россией. О невозможности отменить соответствующее решение заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, сообщает Yle.

«Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Понятно, что мы не можем отменить закрытие границы», — сказал политик.

По словам Орпо, сейчас необходимо подготовить средства для борьбы с незаконным пересечением границы, несмотря на ее закрытие.

Ранее Пограничная служба Финляндии задержала 18 нарушителей на закрытой границе с Россией. Отмечается, что группа нарушителей состояла из мужчин, женщин и детей, являющихся выходцами из стран Ближнего Востока. Задержанные запросили убежище в Финляндии.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я не знаю, вернет ли Украина Крым». Президента Польши раскритиковали из-за слов о принадлежности полуострова

      ФИФА предложила определять цены на футболистов с помощью алгоритма

      Финляндия заявила о невозможности открыть пропускные пункты на границе с Россией

      В деле блогера Блиновской появился новый фигурант

      Внешность Собчак на новом фото оценили фразой «села на "Оземпик"»

      Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Минобороны заявило о десятках групповых ударов по военным объектам на Украине

      В деле задержанной за приставания к школьнику учительницы появились подробности

      Глава Минобороны Великобритании потребовал не допустить победы России

      Назван способ убрать живот дома за месяц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше