Финляндия задержала 18 нарушителей на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии задержала 18 нарушителей на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии задержала 18 нарушителей на закрытой границе с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте финского ведомства.

«Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала 18 человек, подозреваемых в нарушении государственной границы, в Иматре, к северу от пограничного пункта 25 января 2024 года», — указали пограничники.

Отмечается, что группа нарушителей состояла из мужчин, женщин и детей, являющихся выходцами из стран Ближнего Востока. Задержанные запросили убежище в Финляндии.

Ранее МИД России объявил, что договор о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндией прекратил действовать.

Сейчас по инициативе Хельсинки закрыты все пункты пропуска между Россией и Финляндией. Так страна пытается не пустить мигрантов-нелегалов, поток которых усилился осенью 2023 года. Русскоязычные жители финской столицы провели демонстрацию против закрытия границ и призвали власти найти более гибкое решение проблемы.