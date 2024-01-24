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20:05, 24 января 2024Путешествия

Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

МИД РФ объявил о прекращении договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД РФ) объявило, что договор о содействии приграничному сотрудничеству между Россией и Финляндией прекратил действовать. Об этом сказано в документе на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что Россия вышла из соглашения, которое было подписано в Хельсинки 13 апреля 2012 года, с 24 января.

Российское дипломатическое ведомство вручило послу Финляндии Антти Хелантеря ноту о прекращении документа еще в октябре 2023 года. Расторжение договора было связано с действиями властей скандинавской страны на границе с РФ. Финляндия также отменила соглашение со своей стороны.

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      Мария Борисова
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