Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

МИД РФ объявил о прекращении договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Министерство иностранных дел (МИД РФ) объявило, что договор о содействии приграничному сотрудничеству между Россией и Финляндией прекратил действовать. Об этом сказано в документе на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что Россия вышла из соглашения, которое было подписано в Хельсинки 13 апреля 2012 года, с 24 января.

Российское дипломатическое ведомство вручило послу Финляндии Антти Хелантеря ноту о прекращении документа еще в октябре 2023 года. Расторжение договора было связано с действиями властей скандинавской страны на границе с РФ. Финляндия также отменила соглашение со своей стороны.

