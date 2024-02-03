ChatGPT не появится на «Госуслугах»

OpenAI: чат-бот ChatGPT недоступен в России и на «Госуслугах»

В корпорации OpenAI прокомментировали ситуацию с якобы запуском чат-бота ChatGPT на «Госуслугах». Об этом сообщает ТАСС.

Представители компании опровергли новость о том, что ChatGPT будет доступен на российском государственном портале. Разработчик популярного чат-бота также подкрепил свой комментарий списком из 130 стран, в которых работает ChatGPT — России среди них нет.

О том, что ChatGPT не будет добавлен на «Госуслуги», 1 февраля заявил депутат Антон Горелкин. Вместо него на портале появится чат с использованием технологии GPT (Generative Pre-trained Transformer) от российских программистов. По его словам, путаница произошла из-за того, что СМИ неправильно процитировали министра цифрового развития Максута Шадаева.

Минцифры России сообщало, что на «Госуслугах» будет доступен робот «Макс», в который будет интегрирована российская языковая модель. Технологию запустят в тестовом режиме в 2024 году.

Ранее глава Apple Тим Кук рассказал о функциях генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которые в 2024 году появятся в устройствах бренда. Вероятнее всего, это будет аналог ChatGPT.