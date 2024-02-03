В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Лисичанске

Минздрав ЛНР назвал тяжелым состояние 5 пострадавших при обстреле в Лисичанске

В минздраве Луганской народной республики (ЛНР) рассказали, в каком состоянии находятся пять человек, пострадавших при обстреле Лисичанска. Об этом передает РИА Новости.

В ведомстве назвали тяжелым состояние пяти пострадавших при обстреле в Лисичанске.

Вечером 3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Представитель Следственного комитета России заявил, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

В правительстве ЛНР назвали удар случившееся терактом. Первый заместитель председателя правительства республики Юрий Говтвин уточнил, что разбор завалов будет продолжаться всю ночь.

