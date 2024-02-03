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09:39, 3 февраля 2024Мир

Лидеры Франции и Италии повлияли на решение Орбана по Украине

Politico: Орбан поменял решение по Украине после встречи с Макроном и Мелони
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поменял свое решение по выделению ЕС Украине 50 миллиардов евро после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам близкого к французскому лидеру источника издания, Макрон никогда не хотел антагонизировать Орбана, а скорее привлечь его на свою сторону, отметив, что этот подход сегодня окупается.

Отмечается, что президент Франции в январе пригласил венгерского политика в Елисейский дворец и призвал его поделиться мнением, как лучше интегрировать восточные страны Европы.

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      Семен Александров
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