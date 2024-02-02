Орбан указал на следование ЕС интересам США вместо Европы

Премьер Венгрии Орбан: есть ощущение, что ЕС следует интересам США, а не Европы

За некоторыми решениями Европейского союза стоят интересы США вместо Европы. На это следование Брюсселем американским интересам указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Если кто-то плохо служит интересам избирателей, то его можно убрать и иногда убирают. По-моему, это и последует, очень легко может последовать на выборах в Европарламент в июне», — отметил политик.

По его словам, в Европе все громче слышен голос проамериканских правительств, из чего он делает вывод, что давление США все больше в тех странах, на которые Вашингтон может повлиять.

Орбан также заявил о получении гарантий, что Украина не получит денег Венгрии, поэтому результаты саммита ЕС в Брюсселе можно считать успешными. Он добавил, что получил недвусмысленные гарантии и очень удивится, если эта договоренность не осуществится.