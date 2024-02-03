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16:21, 3 февраля 2024Мир

Литва обвинила Китай в дипломатическом насилии

МИД Литвы: Пекин оказывает на Вильнюс дипломатическое давление

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Пекин оказывает дипломатическое давление на Вильнюс, которое можно расценивать как дипломатическое насилие. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

По словам министра, Литва связана Китаем в дипломатической сфере по рукам и ногам. Он отметил, что Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с балтийской республикой, ограничил возможности поездок в обе стороны и все дипломатические операции, из-за чего Литва теперь «не может что-либо делать в Пекине».

Отношения Литвы и Китая ухудшились в 2021 году, когда в Вильнюсе открыли представительство Тайваня. Китай выразил решительный протест, а также отозвал своего посла из Литвы, понизив статус представительства до временного поверенного в делах.

Ранее кабинет министров Литвы одобрил продление на год действующих ограничений на въезд и пребывание в стране против россиян и белорусов. Отмечается, что причины, по которым Литва решила ввести ограничения, остались неизменными.

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      Алиса Удовик
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