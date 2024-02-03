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11:47, 3 февраля 2024Мир

Названы последствия отправки на Украину экспедиционного корпуса НАТО

Военный эксперт Дандыкин: отправка корпуса НАТО на Украину расширяет конфликт
СюжетУчения НАТО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Отправка экспедиционного корпуса НАТО на территорию Украины расширит военный конфликт и напрямую втянет в него Североатлантический альянс, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия такого шага, который предложил Лондон.

«Сейчас пока можно сказать, что НАТО косвенно участвует в конфликте без привлечения армии и подразделений. Они присутствуют — и наемники, и инструкторы, и эксперты, это очевидно. [Отправка корпуса] означает, что НАТО конкретно вступает в войну против России. Они предполагают, что этот корпус будут стоять на той линии соприкосновения, куда мы придем, в частности на правом берегу Днепра», — полагает он.

При этом большого количества военных, желающих отправиться в составе этого корпуса в зону боевых действий, нет, полагает военный эксперт.

«Так или иначе это очередной посыл, который предполагает втянуть НАТО в конфликт. Это, в частности, учения, которые будут проходить и много что другое. Провокации — это излюбленное блюдо английской политики», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Как сообщил источник РИА Новости, Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус военно-политического блока. Помимо этого, Лондон предложил рассмотреть возможность установить бесполетную зону над подконтрольной Киеву территорией. Также в Лондоне считают нужным увеличить поставки вооружений и техники ВСУ.

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