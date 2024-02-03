Отказ Словакии давать деньги на оружие Украине объяснили

Политолог Блохин: Словакия исходит из своих интересов в вопросах помощи Украине

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил отказ Словакии давать Украине деньги на оружие. В беседе с «Лентой.ру» эксперт объяснил, что в вопросах помощи Киеву Братислава исходит из своих национальных интересов.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика готова перечислять средства в Фонд ЕС для Украины, но при одном условии — эти деньги не должны тратиться на оружие для Украины. «Любая военная помощь остается на базе двусторонних отношений. Мы можем разминировать, помогать по-другому, но это будут нелетальные средства», — сказал он.

«Словакия не имеет каких-то дивидендов от помощи Украине, но она имеет значительные экономические траты. Единственное, что ее заставляет снабжать Украину вооружением, — это позиция Евросоюза, в котором она состоит. (...) Для Словакии главное — это не Украина, а статуса члена ЕС, именно это является ее ключевым стимулирующим фактором», — объяснил Блохин.

Не думаю, что позиция Словакии продиктована какой-то любовью к России. Она продиктована своими национальными интересами, потому что из своего кармана поддерживать Украину не хочет Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Долгосрочная программа помощи Украине размером в 50 миллиардов евро рассчитана до 2027 года. До последнего момента выделение средств блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но в итоге руководству ЕС удалось поменять его позицию. Как пишет Reuters, соглашение предусматривает ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года «в случае необходимости». Это было одной из условий, на которых Венгрия согласилась утвердить долгосрочную помощь Киеву.