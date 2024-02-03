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19:46, 3 февраля 2024Бывший СССР

Появились кадры с места обстрела пекарни в Лисичанске

Появились первые кадры с места обстрела пекарни в Лисичанске со стороны ВСУ

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Появились первые кадры с места обстрела пекарни в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), их публикует RT в Telegram-канале.

На фото и видео показаны разрушенное здание пекарни и разбитые машины. На месте работают спасатели и специальная техника.

Об обстреле 3 февраля сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, около 40 мирных жителей могут оставаться под завалами, в пекарне в выходные было многолюдно.

По данным Минздрава республики, в результате случившегося восемь человек получили ранения. Три человека отправлены в одну из больниц на амбулаторное лечение, еще один находится в реанимации.

Как уточнили ТАСС в МЧС России, пять человек не смогли спасти, их достали из-под завалов.

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      Алина Гончарова
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