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14:08, 3 февраля 2024Ценности

Стилист Рогов назвал россиянам необходимое пальто в гардеробе

Стилист Александр Рогов назвал красное пальто необходимым в гардеробе

Фото: Unsplash

Российский стилист Александр Рогов в Telegram назвал необходимое пальто в мужском и женском гардеробе.

Эксперт отметил, что особенно актуальным в данный момент является пальто красного цвета. «Берите — не пожалеете!», — обратился он к читателям.

В подтверждение своих слов специалист привел снимки образов, составленных с указанной одеждой. Так, женщины сочетали упомянутый вариант пальто с остроносыми сапогами на шпильках в тон и объемными серебристыми брошами, широкими джинсами и джемперами, а также юбками длины миди с бахромой и лодочками на низком каблуке. В свою очередь, мужчины предпочли составить комбинации с классическими костюмами.

Ранее стилист Алеко Надирян назвал россиянкам трендовую вещь 2024 года. По словам специалиста, в текущем году популярными стали пиджаки в полоску.

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      Алина Гостева
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