Стилист Рогов назвал россиянам необходимое пальто в гардеробе
Российский стилист Александр Рогов в Telegram назвал необходимое пальто в мужском и женском гардеробе.
Эксперт отметил, что особенно актуальным в данный момент является пальто красного цвета. «Берите — не пожалеете!», — обратился он к читателям.
В подтверждение своих слов специалист привел снимки образов, составленных с указанной одеждой. Так, женщины сочетали упомянутый вариант пальто с остроносыми сапогами на шпильках в тон и объемными серебристыми брошами, широкими джинсами и джемперами, а также юбками длины миди с бахромой и лодочками на низком каблуке. В свою очередь, мужчины предпочли составить комбинации с классическими костюмами.
Ранее стилист Алеко Надирян назвал россиянкам трендовую вещь 2024 года. По словам специалиста, в текущем году популярными стали пиджаки в полоску.