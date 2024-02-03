Россиян предупредили об опасной функции в WhatsApp

Эксперт Закарян: новая функция в WhatsApp помогает мошенникам собирать данные

Запущенная WhatsApp в 2023 году возможность демонстрировать экран во время видеозвонка помогает злоумышленникам собирать личные данные граждан. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал IT-эксперт Ваге Закарян.

Он объяснил, что демонстрировать экран незнакомцу во время разговора — это то же самое, что звать его домой. Закарян напомнил, что в телефоне у каждого хранится вся важная информация. В частности, касающаяся финансов и семьи.

«Имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары», — предупредил россиян эксперт.

Мошенники могут использовать методы социальной инженерии или просто взломать аккаунты пользователей, подчеркнул Ваге Закарян.

По его словам, чтобы быть в безопасности, нужно всегда сохранять бдительность, особенно при общении с незнакомцами или подозрительными личностями. Желательно давать минимум информации посторонним, не пересылать через мессенджеры и соцсети паспортные данные, а также данные банковских карт и счетов.

Ранее сообщалось, что WhatsApp работает над поддержкой чатов с пользователями других мессенджеров. Нововведение в конце января было обнаружено в бета-версии приложения на iOS. Уточнялось, что пользователи смогут включить или отключить эту функцию.

Также сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция, которая позволит включать в сервисе автообновление. Отмечалось, что пользователи смогут включить уведомления о появлении новых версий приложения, готовых к загрузке.