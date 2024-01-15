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16:30, 15 января 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится функция автообновления

Фото: Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит включать в сервисе автообновление. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что в мессенджере появится кнопка, при нажатии на которую пользователи смогут включить в приложении автообновление. «Можно включить или выключить автоматическое обновление WhatsApp через Wi-Fi», — пояснили эксперты. Помимо этого, как отмечается в WABetaInfo, пользователи смогут включить уведомления о появлении новых версий WhatsApp, готовых к загрузке.

Функция управления обновлениями доступна некоторым бета-тестировщикам, которые устанавливают последние бета-версии WhatsApp для Android из магазина приложений Google Play Store. В ближайшее время опция станет доступна широкому кругу пользователей.

Ранее стало известно, что в WhatsApp станет доступна новая функция, которая позволит пользователям форматировать текст сообщений. В мессенджере появятся новые инструменты форматирования: блок кодов, блок цитат и списки.

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      Олег Давыдов
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