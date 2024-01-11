В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp станет доступна возможность форматирования текста сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp станет доступна новая функция, которая позволит пользователям форматировать текст сообщений. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В мессенджере появятся новые инструменты форматирования: блок кодов, блок цитат и списки, рассказали специалисты. Блок кодов будет использоваться, чтобы выделить определенную часть сообщения.

Блок цитат, как пишет WABetaInfo, можно будет применить, чтобы ответить на определенную часть сообщения. Для этого будет необходимо добавить символ «>» перед текстом. Списки помогут организовать информацию, добавили эксперты. «Начните свой текст с символов "*", "-" или с цифр, чтобы создать списки», — говорится в статье.

Новая функция доступна некоторым бета-тестировщикам, которые установили последнюю версию бета-версии WhatsApp для Android из Google Play Store. Ожидается, что в ближайшие дни опция будет доступна широкому кругу пользователей.

Ранее стало известно, что в WhatsApp станет доступна еще одна новая функция. С ее помощью пользователи смогут создавать и редактировать стикеры в приложении.