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08:16, 3 февраля 2024Мир

США сочли удары в Сирии и Ираке успешными

Кирби: США выпустили 125 снарядов за 30 минут и считают свои удары успешными
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Craig Hudson / Reuters

США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.

По его словам, ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции. В Белом доме считают удары по объектам успешными.

В ночь на 3 февраля в Пентагоне сообщили, что США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Президент США Джо Байден пообещал, что ответные действия на атаку на базу продолжатся.

Последний крупный налет на американских военных произошел 27 января. Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании, в результате три человека не выжили, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести. В Вашингтоне считают, что нападением может стоять Иран.

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      Марина Совина
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