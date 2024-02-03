США сочли удары в Сирии и Ираке успешными

Кирби: США выпустили 125 снарядов за 30 минут и считают свои удары успешными

США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.

По его словам, ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции. В Белом доме считают удары по объектам успешными.

В ночь на 3 февраля в Пентагоне сообщили, что США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Президент США Джо Байден пообещал, что ответные действия на атаку на базу продолжатся.

Последний крупный налет на американских военных произошел 27 января. Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании, в результате три человека не выжили, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести. В Вашингтоне считают, что нападением может стоять Иран.