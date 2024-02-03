В Крыму высказались об идее Лондона о присутствии на Украине

Цеков: большинство стран НАТО не поддержат идею Лондона о присутствии на Украине

Большинство стран НАТО не поддержат идею Лондона направить на Украину экспедиционный корпус Североатлантического альянса, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они понимают, что в случае прямого конфликта с РФ ответ Москвы будет касаться не только Киева. Как отметил Цеков, страны НАТО уже вовлечены в конфликт, так как поставляют оружие Украине.

«Но здесь говорится о возможности прямого вовлечения сил НАТО в конфликт на Украине. Однозначно, это будет объявлением войны России», — высказался он.

Ранее стало известно, что Великобритания предложила странам — союзницам по НАТО рассмотреть вопрос о присутствии на Украине экспедиционного корпуса. Обсуждение этой темы Лондон инициировал на фоне «неблагоприятного для Киева развития событий на украинском театре военных действий».

