В России раскрыли план Британии по отправке экспедиционного корпуса НАТО на Украину. Что Лондон предлагает союзникам?

РИА Новости: Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Великобритания предложила странам — союзницам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса Североатлантического альянса. Такой план раскрыли источники РИА Новости.

Обсуждение этого вопроса Лондон инициировал на фоне «неблагоприятного для Киева развития событий на украинском театре военных действий».

В плане Лондона задействованы несколько направлений

План Британии предполагает скрытную переброску на Украину крупных высокоманевренных сил НАТО из приграничных районов Румынии и Польши и занятие оборонительных рубежей по правому берегу Днепра.

При этом не исключается превентивный удар армий Молдавии и Румынии по Приднестровью. Для «распыления» сил и средств российской армии Лондон предложил развернуть в Финляндии и Норвегии контингент сил НАТО и армий отдельных участников альянса.

Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России... После этого натовские войска создадут буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. Высвободившиеся силы украинской армии должны быть направлены в зону СВО источник РИА Новости

Предполагается, что наступательные возможности ВС России будут подорваны, и Москва будет вынуждена пойти на переговоры. Подготовку этого сценария в Лондоне хотят завершить к маю.

Кроме того, добавил источник, Соединенное Королевство предложило НАТО рассмотреть вопрос о введении бесполетной зоны над подконтрольной Киеву территорией Украины, а также увеличить поставки оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако, по словам источника, Лондон понимает, что большинство стран-членов НАТО вряд ли в ближайшее время поддержат подобные меры, однако рассчитывает на одобрение инициативы «в случае существенного ослабления ВСУ и успешного продвижения Вооруженных сил России вглубь украинской территории».

На Западе ранее высказывались об участии войск НАТО в конфликте на Украине

В январе полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон допускал, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте.

По его словам, если на Украине что-то «пойдет не так», Североатлантический альянс «может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет».

В июне прошлого года бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. По его мнению, страны НАТО могут захотеть отправить свои армии, если государства-члены альянса, в том числе США, не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности».

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что экс-генсек НАТО, допуская отправку войск Североатлантического альянса на Украину, «впал в доктринерское слабоумие». Он призвал спросить население стран НАТО, желает ли оно войны с Россией.

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Лондон опасался рисков полномасштабного конфликта с Россией

В интервью для документального фильма Putin vs the West («Путин против Запада») бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что идея введения бесполетной зоны над Украиной обсуждалась с бывшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Однако Лондон отказался от этой идеи из-за риска полномасштабного конфликта с Россией и начала третьей мировой войны.

Уоллес ясно дал понять, что это будет означать, что я отдам приказ или он отдаст приказ нашим пилотам сбивать российские самолеты Борис Джонсон бывший премьер-министр Великобритании

Джонсон подчеркнул, что Британия и другие западные страны отказались рассматривать предложение украинского руководства, так как это привело бы к полномасштабной войне с Россией.

Как считает бывший агент британской разведки Аластер Крук, Запад не в состоянии создать над Украиной бесполетную зону и тем самым полностью обезопасить небо над страной. По его мнению, если бы государства только попытались добиться бесполетной зоны, это означало бы их втягивание в вооруженный конфликт на Украине.