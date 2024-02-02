В России узнали о предложении Британии ввести бесполетную зону над Украиной

РИА: Британия предложила НАТО ввести бесполетную зону над территорией Украины

Великобритания предложила НАТО рассмотреть вопрос о введении бесполетной зоны над подконтрольной Киеву территорией Украины. Об этом сообщает источник РИА Новости.

Такое обсуждение Британия инициировала на фоне «неблагоприятного для Киева развития событий на украинском театре военных действий». Кроме того, было предложено увеличить поставки оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправить в республику экспедиционный корпус северо-атлантического альянса.

Ранее собеседник агентства уточнил, что Лондон осознает большую вероятность отказа многих стран-членов НАТО от подобных инициатив. Однако надеется, что они изменят свое решение, когда ВСУ значительно ослабнет, а российская армия успешно продвинется вглубь республики.