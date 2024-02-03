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15:10, 3 февраля 2024Силовые структуры

В деле задержанной за приставания к школьнику учительницы появились подробности

Задержанная за приставания к ребенку учительница давала показания под давлением

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Задержанная за приставания к школьнику в Ленинградской области 25-летняя учительница заявила, что между ней и учеником ничего не было, а первые показания были даны под давлением следователя. Подробности дела задержанной сообщает Baza.

По словам родных женщины, 11-летний мальчик сам начал проявлять интерес к педагогу в прошлом году, отправляя сообщения с признаниями в любви и непристойными предложениями. На все это получательница отвечала уклончиво, чтобы не травмировать психику ребенка, а когда все дошло до педагогического состава — даже предложила уволиться. Тем не менее руководство школы решило оставить учительницу, а конфликт был улажен.

Спустя пару месяцев мама ученика увидела переписку и написала заявление в полицию. Педагога задержали прямо во время уроков. При этом, по словам родственников, во время допроса следователь убедила женщину написать объяснительную с признанием, обещая только административный протокол, и даже сама написала за нее текст. Однако, когда объяснение было получено, сотрудница возбудила в отношении учительницы уголовное дело и вышла в суд с ходатайством о ее аресте.

Ранее юрист раскрыл возможное наказание для учительницы. Сейчас женщина находится под домашним арестом.

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      Олеся Мицкевич
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