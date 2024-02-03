В Канаде предложили передать Украине ракеты 1980-х годов вместо утилизации

CBC: в Канаде предложили передать Киеву ракеты CRV7 80-х годов вместо утилизации

Канаде следует передать Киеву ракеты класса «воздух-земля» вместо их утилизации, предложил лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр. Об этом сообщает телеканал CBC.

«Вместо того чтобы вынуждать канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета», — заявил политик.

На балансе Минобороны Канады находятся 83,3 тысячи ракет CRV7 1980-х годов, их сняли с вооружения в начале 2000-х. В 2021 году правительство страны подписало контракт на их утилизацию в течение нескольких лет. Около 8 тысяч ракет все еще имеют боеголовки, а остальные можно использовать для запчастей, считают сторонники Пуальевра.

Ранее Канада задержала передачу Украине (ЗРК) NASAMS из-за отсутствия согласия США. Сначала необходимо заключить с Вашингтоном соглашение о сделке по приобретению американской военной продукции через третью страну, однако договор все не согласован. За это глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал Оттаву.