В ООН выразили обеспокоенность после ударов США по Ираку и Сирии

Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность после ударов США по Ираку и Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность после ударов США по Ираку и Сирии. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Гутерриш встревожен риском дальнейшей эскалации. В свою очередь, он просит участников конфликта сделать шаги в сторону снижения напряженности.

«Он призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряженности и учитывать экономические и человеческие потери при более широком конфликте в и без того нестабильном регионе», — отметил Дюжаррик.

Ранее Польша признала за США право ударов по территории Ирака и Сирии. Дипломат подчеркнул, что действия США стали ответом на более раннюю атаку на американскую военную базу в Иордании.