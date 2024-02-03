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18:58, 3 февраля 2024Мир

В ООН выразили обеспокоенность после ударов США по Ираку и Сирии

Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность после ударов США по Ираку и Сирии

Фото: Abubaker Lubowa / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность после ударов США по Ираку и Сирии. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Гутерриш встревожен риском дальнейшей эскалации. В свою очередь, он просит участников конфликта сделать шаги в сторону снижения напряженности.

«Он призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряженности и учитывать экономические и человеческие потери при более широком конфликте в и без того нестабильном регионе», — отметил Дюжаррик.

Ранее Польша признала за США право ударов по территории Ирака и Сирии. Дипломат подчеркнул, что действия США стали ответом на более раннюю атаку на американскую военную базу в Иордании.

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      Карина Черных
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