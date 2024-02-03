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08:22, 3 февраля 2024Интернет и СМИ

В Польше выступили за защиту приграничных территорий Украины

Rzeczpospolita: жители Польши призвали защищать приграничные территории Украины

Фото: Nemesia Production / Unsplash

Большинство граждан Польши выступают за то, чтобы страна защищала воздушное пространство над приграничными территориями Украины. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные опроса.

Респондентам был задан вопрос: «должна ли Польша начать переговоры с НАТО и Украиной на тему защиты поляками воздушного пространства над приграничной территорией Украины». Отмечается, что такое соглашение позволит Варшаве сбивать российские ракеты над территорией Украины.

По данным издания, идею с переговорами поддержали 69,3 процента респондентов, против проголосовали 17,6 процента. При этом 13,1 процента опрошенных заявили, что не имеют мнения по этому поводу.

Ранее профессор Варшавского университета, политолог Анджей Гиль заявил, что Украине необходима революция, чтобы устранить существующую коррумпированную систему. По его мнению, украинская политика чрезмерно зависит от олигархов.

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      Марина Совина
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