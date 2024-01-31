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16:01, 31 января 2024Мир

В Польше заявили о необходимости революции на Украине

Польский политолог Гиль: Украине необходима революция, чтобы устранить коррупцию

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украине необходима революция, чтобы устранить существующую коррумпированную систему. Об этом заявил профессор Варшавского университета, политолог Анджей Гиль в интервью порталу Do Rzeczy.

Гиль отметил, что действующее правительство Украины можно сменить только революционным путем. По его мнению, украинская политика чрезмерно зависит от олигархов.

«Украине необходима революция, которая сметет систему, связанную с коррупцией и воровством настолько, что нам трудно это себе представить», — заявил политолог. По его словам, в Польше не понимают потребность революции внутри Украины. Гиль подчеркнул, что власти в Киеве проводят политику в интересах узкой социальной группы, а не всего народа.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказался о возможной смене власти в стране. По его словам, Майдан с целью привести к власти главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного можно провести всего за три дня.

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      Юрий Леонов
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